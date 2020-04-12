شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تطالب شركات البورصة بالإفصاح عن تأثير كورونا على أدائها المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا يلزم فيه الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فى أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة للبورصة المصرية، وعلى موقعها الإلكترونى عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادى (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية) الحالية، والمستقبلية، وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول أو إلتزامات إضافية، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية، مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة، نظرا للآثار المالية والاقتصادية لخطر تفشى جائحة كورونا على القوائم المالية للشركات.

وكانت هيئة سوق المال السعودية، قد ألزمت الشركات السعودية بنفس القرار منذ أسبوع، وأعلنت عدد كبير من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية-تداول، عن تأثير الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التى تقوم بها الجهات المختصة فى المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، على الأداء المالى والنشاط التشغيلى لها، واتفقت أغلب الشركات على التأثر سلباً بتلك الإجراءات إلا أنهم أكدوا صعوبة تحديد حجم الأثر المالى فى الوقت الحالى، بسبب عدم معرفتها بمدة العمل بتلك الإجراءات الإحترازية.

بالنسبة للشركات السياحية والتجارية، فأنها أغلقت جميع منشآتها التزامها بالإجراءات الوقائية، إذ أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير، أنها أغلقت جميع مواقع الترفية وعدد من المطاعم والفنادق بشكل مؤقت للتقليل من المصاريف والمحافظة على التدفقات النقدية، كما أغلقت شركة العمران للصناعة والتجارة، جميع معارض الشركة فى المدن الرئيسية نتيجة تطبيق حظر التجوال لمدة 24 ساعة، فيما مازال يعمل قسم التركيبات بالشركة.

كما أعلنت شركة جبل عمر، تأثر أنشطتها الرئيسية نتيجة الانخفاض الكبير في نسب الاشغال في فنادقها والإغلاق المؤقت لمراكزها التجارية بمشروع جبل عمر، إضافة إلى الإيقاف المؤقت لكافة أعمال التطوير بمشروع جبل عمر.

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أما شركتى مجموعة السريع وثوب الأصيل، فقد أعلنا إغلاق أرض ومستودعات الشركات الواقعة ضمن النطاق الجغرافى للمدن والمناطق المحددة فى القرارات حتى اشعار آخر، مع تفعيل نظام التجارة الإلكترونية جزئياً بوسائل الدفع الآمنة من خلال موقعها الرسمى.

فيما أعلنت الشركات الصناعية، عن تأثر إيراداتها بالإجراءات الاحترازية، إذ أعلنت شركة ريدان الغذائية، أعلنت أن بعض نشاطاتها مازالت تعمل للحد الأدنى فى الفترة السابقة إلا أن حظر التجوال قد أثر على إيراداتها بشكل مباشر وكبير وسيكون هناك تأثير على أعمال الشركة ونشاطاتها ونتائجها المالية خلال فترة الإجراءات الإحترازية المفروضة، الأمر نفسه أكدته شركتى الخزف السعودى والوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية).

وأعلنت شركتا ولاء وبروج للتأمين، عن تأثر مبيعات تأمين الأفراد بشكل كبير، مما سوف ينعكس على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.