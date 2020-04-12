شكرا لقرائتكم خبر عن النصر العامة للمقاولات: الاتفاق على تسوية 840 مليون جنيه للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، برعاية وحضور رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أنور أبو العطا، فى توقيع عقد اتفاق مع البنك الأهلى المصرى لهيكلة الدين التاريخى على الشركة بقيمة 850 مليون جنيه، مع وصول أعباء فوائد الدين إلى 145 مليون جنيه سنويا، وذلك بالمشاركة على استغلال أصل متداول لجدولة 840 مليون جنيه دينا للبنك الأهلى.

وكشف اللواء ياسر محمدى العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات لـ"الخليج 365"، عن التوصل لاتفاق مع إدارة البنك الأهلى كانت عبارة عن قرض بدأ عام 2011 وفوائده.

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وأضاف أن الشركة نجحت من خلال مفاوضات مع البنك الأهلى فى تخفيض الدين من مليار و50 مليون جنيه إلى 840 مليون جنيه، لافتا إلى أن الدين نتج عن الظروف الصعبة للشركات بعد ثورة يناير، والتى كان من آثارها أن الشركة نتيجه تقلص حجم النشاط فى استخدام 600 مليون جنيه ودائع بخلاف استدانة 525 مليون جنيه وتراكمت الديون، حتى وصلت إلى المبلغ الحالى.

وأشاد اللواء ياسر محمدى العضو المنتدب للشركة بهذا الاتفاق الذى رفع عن الشركة أعباء كثيرة تتمثل فى استمرار زيادة الفوائد والدين بجانب الانتهاء من الدين تماما فى غضون 5 سنوات وتجنيب الشركة خسائر كبيرة، موضحا أن قيادات البنك الاهلى كانوا متجاوبين مع الشركة لانجاح المفاوضات التي تعد نقطه انطلاق للشركه فى فتح التسهيلات الائتمانية لمضاعفة حجم النشاط واستعاده مكانها فى قطاع التشييد.

وأوضح اللواء عبد الله خيرى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ أنه تم الاتفاق مع البنك على سداد 105 ملايين جنيه فائدة على 3 سنوات مع سداد مبلغ القرض على 5 سنوات ،بحيث يتم تمويله من عائد استثمارات الشركه على بعض الأصول المتداوله غير المستغلة.