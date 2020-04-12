شكرا لقرائتكم خبر عن نهى سعد تشارك بمبادرة صوت الأمة: "التنمر ضد مصابى كورونا أخطر من الوباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نهى سعد، رئيس قسم الإعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر، في حملة التوعية المجتمعية التى أطلقتها صحيفة صوت الأمة "أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة"، لوقف التنمر ضد مصابى فيروس كورونا المستجد (COVID 19).

وأشادت نهى سعد بالحملة ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "التنمر ضد المصابين بالكورونا والأطقم الطبية اللى بتعالجهم أخطر من الوباء نفسه.. راعوا بعض وخلى عندكم رحمة فى قلوبكم علشان ربنا يرفع عننا البلاء والكرب".

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وكانت نهى سعد قد اختيرت ضمن قائمة BrandBerries عن أكثر السيدات إنجازًا ونجاحًا فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجالات متنوعة بين التسويق والاتصالات والعلامة التجارية لعام 2018.

وأطلق موقع صوت الأمة يوم الجمعة الماضي حملة توعية مجتمعية، لوقف التنمر ضد مصابي فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد)، واعتبار من تسلل إليهم المرض موصومين اجتماعياً، مما يدفع البعض إلى إخفاء مرضه، أو إصراره على عدم التوجه لأماكن العزل، خشية أن يفضح أمره وكأنه مرتكب جريمة.

يشارك في الحملة عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين والسياسيين، الذين يؤمنون بضرورة توعية المواطن بخطورة المرض وعدم تمييز صاحبه، لأن الإخفاء قد يتسبب في كارثة محققة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها.