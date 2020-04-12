شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتك" يُقرر وقف مؤقت لتنفيذ إجراءات عرض الاستحواذ على "الأهلي المتحد البحريني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك" وقف تنفيذ إجراءات عرض الاستحواذ على 100% من الأسهم الصادرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد البحريني حتى شهر ديسمبر 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الأحد، إن الإيقاف المؤقت يأتي بناءً على الظروف الراهنة الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعليمات الجهات الرسمية بدولة الكويت بتعطيل الأعمال، وبالتنسيق بين "بيتك" و"الأهلي المتحد"، وبعد التقدم بطلب رسمي لمصرف البحرين المركزي.

هذا وسيقوم بالإعلان في وقت لاحق عن الجدول الزمني المعدل والمستندات المتعلقة بتنفيذ إجراءات عرض الاستحواذ بما يتوافق مع متطلبات مصرف البحرين المركزي.

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ويشار إلى أن عمومية بيت التمويل أقرت، في وقت سابق، توصية مجلس الإدارة بإدراج سهم بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه بتحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كل الإجراءات الواجبة لتنفيذه.

وأعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" في نوفمبر الماضي عن تلقيه موافقة مصرف البحرين المركزي على مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

وقال البنك، في بيان سابق لموقع بوصة الكويت، إن الموافقة تعتبر مشروطة باستيفاء بعض المتطلبات من قبل مصرف البحرين المركزي.

وكشفت النتائج المالية الأولية لبيت التمويل الكويتي، مؤخرا عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بالغة 60.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.