شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية حلواني إخوان تبحث توزيع ريال للسهم في 14 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 14 مايو المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 31.428 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

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كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 43.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 49.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 83.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية والشركة التابعة في مصر وذلك للحفاظ على الحصة السوقية للشركة في ظل المنافسة وتأثير تطبيق المعيار رقم 15.