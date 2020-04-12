شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما": تمديد صلاحية بطاقات الصرف وتعليق تجميد الحسابات البنكية والان نبدء بالتفاصيل
كما أقرّت المؤسسة تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوّض حتى إشعارٍ آخر.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
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