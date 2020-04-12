بنك مصر يعلن خطوات تقديم طلب إلكتروني لعدم تأجيل أقساط القروض 6 أشهر

كتب: ضياء السقا

أعلن بنك مصر، تأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستحقات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء، لمدة 6 أشهر بداية من قسط مارس 2020 دون غرامات تأخير مع احتساب نفس العائد المطبق خلال فترة التأجيل، تفعيلاً لمبادرة البنك المركزي المصري.

وقال البنك في بيان، "في حال رغبة العملاء في عدم التأجيل، والاستمرار في سداد أقساط القروض، يرجى اتباع التالي:

- بالنسبة لعملاء البطاقات الائتمانية يمكنكم

زيارة الرابط الاليكتروني ادناه

http://bit.ly/Postponing-credit-dues

أو ارسال بريد اليكتروني يفيد عدم الرغبة في التأجيل

Email: [email protected]

برجاء تسجيل البيانات الخاصة بكم والتي تتمثل في: الاسم المطبوع على البطاقة، آخر 4 ارقام من رقم البطاقة الائتمانية من على اليمين، الرقم القومي، التليفون المحمول، البريد الالكتروني

- بالنسبة لعملاء قروض التجزئة المصرفية يمكنكم:

زيارة الرابط الاليكتروني ادناه

http://bit.ly/postponing-Installments

أو ارسال بريد اليكتروني يفيد عدم الرغبة في التأجيل

Email: [email protected]

برجاء تسجيل البيانات الخاصة بكم والتي تتمثل في: اسم العميل، البريد الالكتروني، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب او الرقم التعريفي

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- بالنسبة لعملاء قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنكم:

زيارة الرابط الاليكتروني ادناه

http://bit.ly/postponing-Installments

او ارسال بريد اليكتروني يفيد عدم الرغبة في التأجيل

Email: [email protected]

برجاء تسجيل البيانات الخاصة بكم والتي تتمثل في: اسم العميل، البريد الالكتروني، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب او الرقم التعريفي

بالنسبة لعملاء المشروعات المتناهية الصغر: لن يتم تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 شهور إلا في حالة ابداء العميل رغبته في التأجيل، وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري

- بالنسبة لعملاء المشروعات الكبرى Corporate يمكنكم:

ارسال بريد اليكتروني يفيد عدم الرغبة في التأجيل

Email: [email protected]

برجاء تسجيل البيانات الخاصة بكم والتي تتمثل في: اسم العميل، البريد الالكتروني، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب او الرقم التعريفي.

كما يمكنكم سداد مستحقات بطاقاتكم الائتمانية عبر خدمة الانترنت والموبايل البنكي BM Online وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي ATM نقداً.... وفي حالة التعذر في التواصل معنا عبر الوسائل الموضحة أعلاه يمكنكم التواصل معنا من خلال مركز الاتصال على رقم 19888 أو التوجه لفرعكم