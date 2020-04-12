الحكومة تخصص خطا ساخنا للاستعلام عن الاستحقاق للعمالة غير المنظمة.. والقوى العاملة تكشف عن أماكن الصرف

كتب: ضياء السقا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف المنحة التي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصرفها للعمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك في اجتماع حضره وزراء: القوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، بأن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تنظيم عملية صرف المنحة، سواء داخل فروع مكاتب البريد، أو بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أوالمدارس المُخصصة لهذا الغرض، مع مراعاة عدم التزاحم حفاظاً على صحة المستحقين، ووجود مسافات آمنة بينهم.

وخلال الاجتماع، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، اتصالاً بوزير التنمية المحلية، شدد خلاله على ضرورة إشراف ومشاركة المحافظين والأجهزة المحلية في أعمال تنظيم صرف المنحة للمستحقين مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة مواقع الصرف.

كما أوضح المستشار نادر سعد أن الحكومة أعدت نحو 1100 منفذ تتبع بنك "التنمية والائتمان الزراعي" جاهزة للصرف واستقبال المستحقين، بخلاف 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة، وأنه سيتم الصرف بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق رسائل نصية على التليفون المحمول للمستحقين فى اليوم السابق ليوم الصرف، وتم تخصيص خط ساخن برقم "142"، يقوم العامل من خلاله بالاستعلام عن استحقاقه، والجهة التى سيصرف منها.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة عدم ذهاب أي مواطن من الذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلا بعد وصول الرسالة النصية له، منعاً للتزاحم.

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القوى العاملة توضح أماكن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن عن بدء صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، الاثنين 13 إبريل، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بداً من الأثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم ، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذى سيتم الصرف منه.

وأكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم ، قامت اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برئاسته بوضع كافة الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف ، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة ، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصص 4 ألاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة فى بعض المحافظات للصرف من خلالها ، بالإضافة إلى فروع فرع البنك الزراعى المصرى فى بعض المحافظات .

ولفت وزير القوى العاملة ، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التى تحول دون صرف المنحة للبعض ، فسوف يراعى تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له .

وكشف الوزير عن أن إجمالى الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.