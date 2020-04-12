شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: فتح حساب فى بنك مصر لمساهمة الأفراد والمؤسسات للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر والعالم يمرون بظروف استثنائية، وأن كل الخطوات التى قامت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا كانت خطوات استباقية، لافتة إلى أن هناك فئات وقطاعات تضررت من الغلق الجزئى أو الكلى، لكن كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجمع بيانات العمالة غير المنتظمة والفئات التى تضررت ووضع قواعد لتخفيف الأعباء عنهم.

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وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال مؤتمر صحفى، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء شكل لجنة تضم مجموعة من الوزراء بشأن العمالة غير المنتظمة، متابعة :" كل جهودنا تتكامل مع بعض، وكان هناك تجميع لكل قواعد و بيانات المتضررين، لأنه من المهم أن يكون هناك تكامل لكل جهود مؤسسات الدولة".

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن تنقية المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة تمت بناء على معايير، من بينها ألا يكون هناك استحقاقات أو مساندات أخرى يحصل عليها المتقدم، مشددة على أهمية تكاتف جهود الدولة مع المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة تضخ أموال مستمرة فى الحسابات الخاصة للعمالة المتضررة، كما تم فتح حساب فى بنك مصر لمساهمة الأفراد والمؤسسات للعمالة غير المنتظمة والمتضررين ، مضيفة أن الحساب هو 2030 وموجود فى فروع بنك مصر.