شكرا لقرائتكم خبر عن حلم السكن فى "الرحاب" يدفع المصريين لتجاهل "كورونا" وحجز وحدات "طلعت مصطفى" للاسكان فى 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدأ صباح اليوم، الأحد، الحجز الإلكترونى لـ238وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه تم حجز جميع الوحدات فى خلال نحو 5 دقائق فقط.

يأتى ذلك ليؤكد على قوة القطاع العقارى المصرى وارتفاع الطلب فيه، خاصة على الوحدات المتميزة والمشروعات الكبيرة التى تطورها شركات عملاقة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الرحاب المملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حيث تتسم بالمصداقية وجدية التنفيذ وإقامة مشروعات عمرانية متكاملة توفر جميع سبل الراحة والخدمات التى يحتاج إليها السكان.

وأوضح وزير الإسكان نجاح سياسة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، من الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بداية من الوحدات بديل العشوائيات، والاسكان الاجتماعى، ومرورا بالاسكان المتوسط، وانتهاء بالإسكان الفاخر.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقاري، إنه يتم التخصيص بأسبقية الحجز الإليكترونى "online"، بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى بنك التعمير والإسكان، وأحد مستشارى مجلس الدولة.

وبلغ عدد العملاء الذين تقدموا للحجز 6309 عملاء، قام 2877 عميلا منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، وقام أحد العملاء بسحب مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالى العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846 عميلا.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية، مصل عدادات الغاز والكهرباء والمياه.

ومن المعروف أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تحصل على وحدات جاهزة للبيع من مجموعة طلعت مصطفى، تمثل حصتها فى المشروع مقابل الأراضي، وتقوم بطرحها للمواطنين، سواء فى مشروع "مدينتي" الرائد، أكبر مشروع عمرانى متكامل يطوره القطاع الخاص فى مصر والمنطقة، بمعرفة المطور العقارى هشام طلعت مصطفى، أفضل مطور عقارى فى مصر خلال العامين الماضيين، ومن قبله مشروع مدينة الرحاب، التى تعتبر أول المدن العمرانية المتكاملة فى شرق القاهرة، وتمتد على مساحة 10 ملايين متر.

Advertisements

وتعد الرحاب أول سكنى يقع فى مدينة القاهرة الجديدة شرق محافظة القاهرة، مصر، وهى مدينة سكنية متكاملة ينشئها القطاع الخاص فى مصر، وتقع الرحاب على طريق السويس الصحراوى وتبعد 15 دقيقة عن مدينة نصر ومصر الجديدة.

تنقسم المدينة إلى 10 مراحل (أحياء) كل منها على مساحة 220 فدان، وتتسع المدينة لنحو 200 ألف نسمة، وبدأ تنفيذها فى أكتوبر 1997 .

ويبلغ معدل الكثافة السكانية بالمدينة بلغ فى 2003 نحو 85 فردا على الفدان الواحد، وتتميز بالمساحات الخضراء الواسعة وتسمى بالمدينة الخضراء وأيضا ترتفع المدينة عن سطح الأرض أكثر من ارتفاع جبل المقطم بالقاهرة مما يزيد من معدل التيارات الهوائية التى تجعل الجو أفضل بكثير من مناخ القاهرة وخصوصا ليلاً، وتقدم لسكانها جميع المرافق والخدمات التى يحتاجون إليها، كما تعد من أوائل المشروعات التابعة للقطاع الخاص التى تنفذ فيها خدمة المواصلات من وإلى المدينة.