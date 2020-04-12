هل يشترط حصول سيارات المصانع على تصريح من"الداخلية" للسير وقت الحظر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل والاختلاف حول آليات سير سيارات نقل العمال والمواد الخام ومنتجات المصانع، حيث اشتكى بعض المصانع مع صعوبة فى حركة تنقل سياراتهم خلال فترة حظر التجوال، إذ تلقت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات عشرات الشكاوى من المصانع فى المحافظات المختلفة، فالسؤال هنا هل يشترط على المصنع الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية للسماح بحركة السيارات فى وقت الحظر.

وهنا نجد أن قرار رئيس الوزراء الأخير بتمديد حظر التجوال، أكد صراحة استثناء سيارات نقل العاملين من وإلى المصانع، وكذلك السيارات التى تحمل المواد الخام، إضافة إلى المنتجات، بحيث تسير بشكل طبيعى خلال فترة حظر التجوال وعدم التزامها بفترة الحظر، وذلك للمساعدة فى عمل المصانع بكامل طاقتها خلال فترة حظر التجوال.

إذن ما المشكلة، وهل هناك مستندات مطلوبة للسماح بسير السيارات الخاصة بالمصانع فترة حظر التجوال، وهنا اتحاد الصناعات أجاب فى بيان رسمى، وقال " بأنه لا قيود علي حركة الشاحنات وسيارات نقل العمال، علي أن يكون مع الشاحنات فواتير البضائع المراد تسليمها، وأذون تسليم البضائع عند عودة الشاحنات، وبالنسبة لسيارات نقل العمال يكون مع السائق خطاب تحرك من الشركة يوضح خط السير من وإلي الشركة".

ومن جانبها، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن بعض المصانع طلبت زيادة الورديات، وجرى الحصول على موافقات من وزارة الداخلية، وتلقينا طلب 1008 مصانع طلبوا العمل بورديات زيادة، مشيرة إلى أن أى شاحنة سيسمح لها بالانتقال شرط أن يكون معها فواتير وأذون استلام كنقطة انتظام فى حركة البضائع والخامات للمصانع.

وناشد أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، وزارة الداخلية، بالتسهيل والسماح لمرور سيارات الصناعات الغذائية خلال فترة حظر التجوال، قائلا" إن بعض الموجودين فى الكمائن لا يعترف بفواتير البضائع أو أوراق أتوبيسات نقل العمالة للمصانع خلال فترة الحظر.

وأضاف صقر، فى بيان له، أن التأثير بأى شكل على حركة سيارات نقل السلع والخامات لا يصب فى صالح العملية الإنتاجية فى هذه الظروف خاصة لقطاع صناعة الأغذية، فى ظل احتياج الأسواق لكافة منتجات الصناعات الغذائية.

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الكتاب الدورى لمجلس الوزراء بشأن حظر التجوال



الكتاب الدورى لمجلس الوزراء بشأن حظر التجوال 1