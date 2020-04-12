شكرا لقرائتكم خبر عن "الأفرواسيوى للتأمين" يطالب بتغطيات تأمينية للأطباء ضد مخاطر "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عادل منير أمين عام الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين شركات التأمين المصرية بضرورة دراسة عمل تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والجهاز الإدارى والصحى ضد مخاطر العدوى من الفيروسات فى ظل ازمة تفشى فيروس "كورونا".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن قطاع التأمين الصيني قرر المشاركة فى مواجهه تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث قامت أكبر 70 شركة تأمين فى الصين بتقديم تغطية تأمينية مجانية لفئات الشعب الذين فى خط المواجهة والمكافحة للمرض وهم: الأطباء والممرضات والشرطة والجيش كما دخلت بعض البنوك في الهند في شراكة مع شركات التأمين لتقديم وثائق مجانية للعملاء حيث تغطى جميع الحالات الطبية، بما في ذلك إصابات فيروس COVID-19 وبما يصل إلى 10 أيام من الاستشفاء، مع تغطية 5000 روبية هندية (70 دولارًا) في اليوم لمدة 30 يومًا .

Advertisements

ولفت منير إلى أن شركات التأمين سيكون لها الدور الأكبر بعد أزمة انتشار فيروس كورونا حيث ستتحمل عبء توفير التغطية التأمينية لأفراد المجتمع، كالحال دائما بعد الأزمات، وكذلك توفير اشكال اخرى من الدعم أو المشاركة المجتمعية.

يذكر أن 3 شركات تأمين مصرية قامت بالإعلان عن أن وثائق التأمين على الحياة تشمل فيروس "كورونا كوفيد 19"ضمن تغطياتها الأساسية، وذلك حرصا من شركات التأمين على الوقوف بجانب الشعب المصرى فى حالة الأزمات.

كما أعلن الإتحاد المصري للتأمين أنه يسعى من خلال لجنة التأمين متناهي الصغر، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبعض الاتحادات الهامة كاتحاد الصناعات وبعض منظمات التعاون الدولية محاولة الاستفادة من هذه التجربة المريرة، وتحويلها الى مبادرة إيجابية لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير الرسمية وغيره من خلال منتجات مخصصة لهم يمكن ان تقوم بدعمهم في مثل هذه الحالات مستثمرين حالة التأهب وشعور بعض الفئات بعدم القدرة، وذلك بحثهم على الاشتراك في التأمين متناهي الصغر والذي يمكن أن يكون طوق نجاة لهم في مثل هذه الظروف.