شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الاتصالات: أزمة كورونا تساهم فى دعم خطة الدولة بتأدية الخدمات عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات عن الجانب الإيجابى الذى يجب أن تستفيد منه الحكومة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى سرعة توسيع دائرة تقديم كافة الخدمات عن بعد والتحول إلى استخدام التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة.

وأكد سعيد، فى بيان اليوم الاحد، بأن بوادر هذا الجانب الإيجابى يأتى من تقبل الطلاب تأدية إمتحانات بعض المراحل التعليمية عبر أجهزة التابليت وتغيير الثاقفة العامة تدريجيا وإلزامياً نحو استخدام التكنولوجيا فى كافة وسائل البيع والشراء والمدفوعات والعمل من المنازل عبر الإنترنت ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال رئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات بأنه حان الوقت لإستغلال الفترة الحالية فى تحديث وتدقيق وميكنة واستكمال البيانات لكاف الأنشطة وميكنة المنظومة التجارية، وإدراك التكنولويجا كأداه حاكمة لتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية لمراقبة السوق وتنقيحه من السلبيات (الإحتكار- الفساد).

وطالب رئيس الشعبة بضرورة توعية وتدريب كل موظفى الدولة على وسائل الإتصالات الحديثة وكل ما هو جديد فى عالم التكنولوجيا، وتفعيل اللامركزية فى إطار تطوير الجهاز الإدارى ودعمه بالكوارد والخبرات الفنية.