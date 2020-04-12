شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2% بختام تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.01% خاسرا 140.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6865.74 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.25% خاسرا 204.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6082.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 195 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفع 58 سهما، فيما تراجع 128 سهما.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.42%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.71%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.70%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.60%، ثم قطاعات السلع طويلة الأجل والتأمين وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.47%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.01%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.53%.

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وجاء سهم "سايكو"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 8.57%، ثم سهم اللجين بنسبة 5.06%، ثم سهم مجموعة السريع بنسبة 4.36%، فيما جاء سهم "العربى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.68%، ثم سهم "السعودى الفرنسى" بنسبة 5.55%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 5.38%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن صدور قرارها اليوم الأحد، المتضمن الموافقة على طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 100 مليون ريال سعودي وبعدد أسهم 10 مليون سهم.

وبناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الأحد للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول، كما ستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

فيما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الجزيرة للأسواق المالية" على طرح وحدات "صندوق الجزيرة للصكوك" طرحاً عاماً.