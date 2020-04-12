شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ المنطقة الاقتصادية تطلق أبواقها دعما للعاملين بها فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق السفن والقاطرات البحرية اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في موانئ المنطقة الاقتصادية أبواقها لمدة 15 ثانية تضامناً مع العاملين في قطاعات النقل البحري والصحة والمواقع الحيوية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وذلك في إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية والرعاية الصحية وكافة الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية للتصدي لتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وتأتي هذه المبادرة التي تنطلق اليوم ضمن مبادرة "أصداء الأمل" التي أطلقتها موانئ أبوظبي بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية واتحاد الموانئ البحرية العربية، حيث تهدف إلى التأكيد على وقوف جميع الجهات العاملة ضمن القطاع البحري خلف فرق العمل التي تقدم جهوداً لمحاربة انتشار الوباء وتداعياته .

ومن جهته قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الحفاظ على استمرارية الحركة والتداول داخل الموانئ أمر بالغ الأهمية نظراً لدورها الحيوي في حركة التجارة العالمية.

وأكد زكي أن موانئ المنطقة الاقتصادية تدعم هذه المبادرة الطيبة "أصداء الأمل" والتي انطلقت من دولة الإمارات، كرئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية لنعبر من خلالها عن خالص الشكر والتقدير للعاملين، رجالاً ونساء، في مختلف المواقع لضمان استمرار عمل الموانئ والمرافئ البحرية في يسر وأمان رغم كل التحديات التي يسببها كوفيد-19، وتضامناً مع العاملين بهذا القطاع الحيوي.