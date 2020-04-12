شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بختام جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 8 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.21% رابحاً 55.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4651.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.5% رابحاً 73.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4984.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.47% رابحاً 18.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3997.95 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.54%، رابحاً 21.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3905.50 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 89.7 مليون سهم بقيمة 23 مليون دينار كويتى عبر 5721 صفقة.

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وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.49%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%.

وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.91%، تليه شركة العقارات المتحدة بنسبة 9.94%، ثم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 7.99%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 23.27% ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 7.50%، ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 6.76%.

وفى سياق متصل وافق مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بالتنسيق مع بيتك، وبعد حصول بيتك على موافقة مصرف البحرين المركزى على تأجيل إجراءات عرض الاستحواذ حتى ديسمبر، على الإيقاف المؤقت لتنفيذ إجراءات عرض الاستحواذ فى دولة الكويت ومملكة البحرين حتى ديسمبر المقبل.

كما أعلن البنك الأهلي المتحد، عن الجدول الزمنى المعدل والمستندات المتعلقة بتنفيذ عرض الاستحواذ فى الوقت المناسب وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزى، وهذا وسيقوم الأهلى المتحد بالإفصاح فورا وتباعا عن أى تطورات بخصوص هذا الموضوع، حرصا على الشفافية ومصالح مساهميه.