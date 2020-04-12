شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1.03% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.03% خاسراً 92.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8896.87 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 89.5 مليون سهم بقيمة 132.8 مليون ريال عبر تنفيذ 3160 صفقة، وتراجع 30 سهما، فيما ارتفع 10 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة زاد القابضة، عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 29/04/202.

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فيما أعلنت مجموعة بروة العقارية، عن تعيين عبد الله جبارة الرميحي، رئيساً تنفيذياً لمجموعة بروة العقارية بالإنابة بالإضافة إلى مهام عمله الحالية كرئيس تنفيذي لشركة الوصيف لإدارة الأصول وذلك اعتباراً من 12 ابريل 2020.

ويعد الرميحي أحد الكوادر القطرية المتميزة بالمجموعة وذلك منذ انضمامه لها منذ أكثر من 13 عاماً، حيث أنه يمتلك خبرة كبيرة في العديد من المجالات مثل إدارة الأصول والشركات والتخطيط الاستراتيجي والشؤون الاستثمارية والمالية وذلك لما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة.

وتدرج "الرميحي"، في مختلف المناصب في العديد من المؤسسات الوطنية وأسهم في تأسيس العديد من الشركات ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الوصيف لإدارة الأصول وهي الذراع التشغيلي لشركة بروة العقارية ومملوكة لها بالكامل. وتشرف شركة الوصيف على إدارة كافة مشاريع مجموعة بروة العقارية بالإضافة إلى إدارة العديد من المشاريع العقارية الكبرى في الدولة، هذا بالإضافة إلى أن الرميحي يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارات.

كما أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بلدنا عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م وذلك يوم الإثنين الموافق 27 أبريل.