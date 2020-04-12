بورصة الكويت تنهى أولى جلساتها الأسبوعية بارتفاع المؤشر العام 1.21%

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية ، اليوم الأحد ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 55.45 نقطة، ليبلغ مستوى 4651.77 نقطة، بنسبة صعود 1.21%، فيما تم تداول كمية أسهم بلغت 89.33مليون سهم، تمت عبر 5721 صفقة بقيمة نقدية بلغت 23.01 مليون دينار (نحو 78.23 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسى 18.79 نقطة، ليبلغ مستوى3997.95 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.47%، من خلال كمية أسهم بلغت 24.5 مليون سهم، تمت عبر 1195 صفقة بقيمة نقدية بلغت 1.6 مليون دينار (نحو 5.44 مليون دولار) وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما ارتفع مؤشر السوق الأول73.79 نقطة، ليبلغ مستوى 4984.77 نقطة، بنسبة صعود بلغت 1.50%، من خلال كمية أسهم بلغت 65.08مليون سهم، تمت عبر 4526 صفقة بقيمة نقدية بلغت 21 مليون دينار (نحو 42ر72 مليون دولار).

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وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 21.07 نقطة، ليبلغ مستوى 5ر3905 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.54%، من خلال كمية أسهم بلغت 19.59 مليون سهم، تمت عبر 949 صفقة بقيمة نقدية 1.3 مليون دينار (نحو 4.42 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ارجان) و(متحدة) و(بورتلاند) و(بيت الطاقة)، أما شركات (الدولي) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا، في حين كانت شركات (إيفا فنادق) و(المنار) و(التخصيص) و(منتزهات) الأكثر انخفاضا.

رأش