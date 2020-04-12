شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.24% بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1297.23 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 9 ملايين سهم بقيمة 1.8 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.96% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.08%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.84%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.43% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.51%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.

Advertisements

وفى سياق آخر أعلنت شركتى البحرين للتسهيلات التجارية، البحرين لمطاحن الدقيق، عن عدم نشر النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك بعد إعفاء الشركات المدرجة من إعداد ونشر النتائج المالية المرحلية المراجعة للربع الأول من عام 2020 بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وتأثيراته المحتملة، على أن تقوم بنشر نتائج الشركة المالية المرحلية المراجعة فى أغسطس المقبل، وذلك عن الفترة النصف سنوية من العام.

وفى سياق متصل أعلنت شركة زين البحرين، عن موافقة الجمعية العامة على توزيع صافى الأرباح للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتم الاتفاق على تحويل مبلغ 527 ألف دينار بحرينى إلى الاحتياط القانونى، توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 6 فلس للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزينة أى بواقع 6% من رأس المال المدفوع، والبالغة 2.183 مليون دينار بحرينى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

كما وافقت الجمعية، على اعتماد قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2019، واعتماد تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

فيما أعلنت شركة المجموعة العربية للتأمين، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية.