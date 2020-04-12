شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 4.16% بأولى جلسات الأسبوع وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 4.16% رابحاً 76.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1906.14 نقطة، مدفوعا بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 265.1 مليون سهم محققة ما قيمته 290.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4939 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 27 سهما، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.86%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 5.09%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.88%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.80%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 12.56%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.50%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 4.60%، ثم سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 31.2 مليون ورقة بقيمة 77.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.48%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة عمان للتأمين، عن اعتزامها منح عملائها المشتركين فى التأمين على المركبات خصما بنسبة 30% على أقساط التأمين المستحقة عليهم عن شهرى إبريل ومايو عند تجديدهم وثائق التأمين خاصتهم، وذلك نظرا لالتزام عموم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بملازمة المنازل بغرض الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، ولذا شهدت الشركة انخفاضا فى عدد مطالبات التعويض ضد الحوادث، وخصصت الشركة 5 ملايين درهم للخصم المذكور.

وفى سياق آخر أعلنت شركة اللاينس للتأمين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 15 إبريل الجارى، للمصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة، مناقشة المساهمات المجتمعية الخاصة بالشركة.

فيما أعلنت شركة يونيكاى للأغذية، عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وهم مانع محمد سعيد الملا، عبد الله عيسى الزعابى، ماجد عبد الكريم جلفار، أسامة إبراهيم أحمد صديقى، مشعل محمد موسى، عادل صالح محمد آل على، سالم سلطان محمد عمران العويس، جوهر سالم بلال مبارك المهيرى، وكلهم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.