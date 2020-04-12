شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أم القيوين للاستثمارات تُقر توزيع 5 فلوس للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لـ شركة أم القيوين للاستثمارات العامة، بجلستها المنعقدة أمس السبت، الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بما يعادل 5 فلوس للسهم، وذلك عن عام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، باعتماد الجمعية القوائم المالية والبيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت انخفاضاً في الأرباح إلى 22.6 مليون درهم في نهاية عام 2019؛ مقابل أرباح بقيمة 15.8 مليون درهم بنهاية عام 2018.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1.4 مليون درهم عن العام 2019. كما أبرأت الجمعية ذمة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.