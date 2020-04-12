شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على تغطية صكوك مجموعة طلعت مصطفى.. وقيدها بالبورصة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اكتتاب أول صكوك فى مصر لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 2 مليار جنيه، إقبالا لتغطية الإصدار، وبلغت معدلات التغطية 1.5 مرة، وكانت من 4 بنوك محلية على رأسها بنك مصر وبنوك القاهرة والمصرى الخليجى وقناة السويس، فيما يعتزم بدء إجراءات قيدها بالبورصة المصرية خلال أسبوع.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى، عن موافقتها على طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري -إصدارا واحدا - من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، كما سيتم طرحها طرحاً خاصاً والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.

وسيتم تحويل حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى باعتبارها الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).

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وحازت الشركة والصكوك المصدرة فى تصنيفها الائتمانى على درجة A+ من قبل شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، إحدى كيانات شركة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، وتعكس هذه الدرجة من التقييم الأسس القوية والإمكانيات الراسخة والمكانة الرائدة التى تتمتع بها الشركة فى قطاع التطوير العقارى فى مصر.

ويعد هذا الإصدار الأكبر حجماً بالجنيه المصرى نفذ من قبل إحدى شركات القطاع الخاص فى تاريخ سوق المال فى مصر، والذى تم تنفيذه بنجاح كبير بالرغم مما تعانيه أسواق المال المحلية والعالمية، ونجاح هذا الإصدار يعتبر شهادة قوية على قدرة مجموعة طلعت مصطفة القابضة على جذب الاستثمار والمستثمرين لما تتمتع به من جدارة ائتمانية واستثمارية قوية.

ومنحت شركة ميريس للشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية لشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، للالتزامات طويلة الأجل، وهو ما يعنى تقييم مديونية المنشأة من الدرجة الأولى، والتى لا تحظى بأى ضمانات درجة A وبنطرة مستقبلية مستقرة لصكوك الإجارة المزمع إصدارها من قبل شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.