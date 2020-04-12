رئيس مجلس إدارة مرسيليا: "قادرون على الصمود أمام تداعيات كورونا دون الاستغناء عن أبنائنا من العاملين بالمجموعة أو خفض رواتبهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس مجلس إدارة مرسيليا: "قادرون على الصمود أمام تداعيات كورونا دون الاستغناء عن أبنائنا من العاملين بالمجموعة أو خفض رواتبهمشريف حليو رئيس مجلس إدارة مرسيليا: العاملون بشركات مرسيليا عائلتي" و"حمايتهم وأمانهم " مسئولية أحاسب عليها أمام الله

بناء على توجهات الدولة المصرية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومنها ما صدر من توجيهات عن الرئيس عبد الفتاح السيسى لأصحاب الشركات والقطاع الخاص، بالتأكيد على ضمان تأمين المنشآت لضمان أمان حركة العاملين فيها، بالإضافة إلي تخفيض الأعداد لـ50% أو أكثر، وعلى رأسهم كبار السن من العاملين دون المساس برواتب.

أرسل شريف حليو رئيس مجلس إدارة مرسيليا رسالة طمأنة لأبنائه من الموظفين والعاملين بالمجموعة بأن الأزمة الحالية ستمر دون وقوع الضرر عليهم وسيظل الجميع بأماكنهم بالمجموعة و أضاف" حليو " برسالته قائلا "ولاؤكم للمجموعة يحتم علينا الاستمرار فى الحفاظ عليكم تحت أى ظرف، وحمايتكم وأمانكم مسئولية أحاسب عليها أمام نفسي وأمام الله، وبطمنكم "أزمة وهتعدي".

وأضاف "حليو" أن مرسيليا مستمرة فى دعم العاملين بها وعدم المساس برواتبهم وأنه طبقا لمستجدات الأمور بخصوص الوضع في السوق المصري والعالمى جراء انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 ليس هناك داع لإثارة الذعر، ولكن يجب الحذر بالقدر الكافي، فخطورة الفيروس تنحصر في سرعة انتشاره وليس في خطورة المرض نفسه فنحو 80% يتعافون من المرض بالمناعة ودون الحاجة إلى علاج خاص.

وأعرب عن تفاؤله بأن تلك المحنة ستمر في القريب العاجل و سوف يبلور دور مصر عالمياً وليس فقط محلياً فبالرغم من إن تداعيات الفيروس أحدثت خلل في الاقتصاد العالمي كله لكن الحكومة المصرية أدارت الأزمة بمنتهي الحنكة والذكاء لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس وخلقت نموذج ناجح في القيادة وإدارة الأزمات سيحول تلك الأزمة لفرصة تعود بالخير على مختلف القطاعات العاملة في السوق المصري .

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كما ناشد رجال الأعمال المصريين والمطورين العقاريين قائلا: "دورنا كرجال أعمال جزء لا يتجزأ من مسئولينا الوطنية والمجتعية، ولا يجب أن تكون رؤيتنا محدودة للوضع الحالي ومن الواجب علينا مساندة حكومتنا المصرية في ظل الأوضاع الراهنة.. حفظ الله مصر وشعبها إن شاء الله.