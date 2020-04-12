شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا بنسبة 0.549 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مؤشر سوق مسقط 30، اليوم الأحد، عند مستوى 3491.50 نقطة ، مرتفعًا بـ (19.07) نقطة وبنسبة 0.549 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتى بلغت (347247) نقطة، وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول (735 مليونًا و(87) ألف و(713) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 2.9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(57) ألف و(485) ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (154ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18.19) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (466) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (83ر42) بالمائة ، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (319) ألف ريال عماني ، أي ما نسبته (29.36) بالمائة ، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (147) ألف ريال عماني بنسبة (1) بالمائة.

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