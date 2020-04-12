شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يعود للعمل بعد إغلاقه لمواجهة تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود مبنى اتحاد الصناعات، استقبال الشركات وممثلى المصانع المختلفة، بدءا من اليوم الأحد 12 أبريل بعد إغلاق دام قرابة أسبوعين، لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، ولتعقيم المبنى.

ومن المقرر اتجاذ إجراءات وتدابير وقائية للحد من التزاحم أو التجمعات داخل مبنى الاتحاد، للوقاية من فيروس كورونا، على أن تعود حركة العمل لطبيعتها بالغرف الصناعية المختلفة تلبية لمطالب الشركات.

وقال اتحاد الصناعات فى بيان يوم 21 مارس، إنه نظرا للإجراءات الاحترازية الجارية علي كافة المستويات للحد من انتشار فيروس كورونا ، وحرصا منا علي الحفاظ علي سلامة العاملين بالاتحاد والغرف الصناعية وجميع المترددين علي الاتحاد من ممثلي الشركات ، فقد رأينا إغلاق المبني الرئيسى للاتحاد وجميع المقرات الخارجية لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد 22 مارس 2020.

وواصل الخط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة

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وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن أعراض المرض تتمثل في الحمي والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، وتابعت: اذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.