شكرا لقرائتكم خبر عن زينب حافظ: خفض سعر الغاز يقلل تكاليف صناعة الكوك بنسبة 33% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة زينب محمد حافظ، مدير عام البحوث بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، والمشرف على قطاع النترات، أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات، سيقلل التكاليف بنسبة 33% .

وأضافت زينب حافظ لـ"الخليج 365" أن استهلاك الشركة التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، أن فاتورة الغاز شهريا تتراوح من 10 إلى 12 ملايين جنيه، حيث تعتمد عليه الشركة لتشغيل البطاريات فى المقام الأول ولا يمكن الاستفتاء عنه، لافتة إلى أن الشركة كانت تحصل على المليون وحدة حرارية والتى تساوى 28.2 متر مكعب غاز ب5.5 دولار حتى 17 مارس الماضى انخفضت ل 4.5 دولار بقيمة انخفاض 18% .

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وأضافت أن خفض السعر دولار واحد لم يؤثر بشكل فعلي على الشركة التى تعانى من منافسة كبيرة نتيجة حصول الشركات العالمية على سعر الغاز أقل كثيرا، كما لم تظهر الآثار الإيجابية لخفض السعر بقيمة دولار واحد مما يستلزم النظر لدعم الصناعة بخفض السعر حتى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية .

وحول انعكاس ذلك على الشركة أوضحت أن خفض سعر الغاز سيساهم فى زيادة تنافسية الشركة فى صادرات فحم الكوك والنترات، وبقية المنتجات، موضحة أن خفض التكلفة سيزيد موارد الشركة وأرباحها مستقبلًا، مما يمثل دعمًا للاقتصاد الوطني عامة ولقطاع الأعمال العام بصفة خاصة .