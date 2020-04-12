شكرا لقرائتكم خبر عن الحديد والصلب: خفض أسعار الطاقة ينعش الشركة ويخفض الإهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن خفض أسعار الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء ينعش الشركة، كما أنه سيساهم فى خفض نسبة الإهلاك بنحو 70% إذا تزامن مع عمليات الترشيد .

أضاف أحمد الصاوى لـ"الخليج 365" أن خفض سعر الغاز حتى وصل حاليا لـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية أمر إيجابى للغاية، لافتا إلى أن الشركة العام الماضى كانت تحصل عليه ب7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ،ثم انخفض إلى 5.5 دولار، لافتًا إلى أنه فى منتصف مارس الماضى انخفض إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما يساهم بالفعل فى تحسين مؤشرات الشركة ويأتى استجابة لما طالبنا به.

Advertisements

وأضاف الصاوى، أن خفض سعر المليون وحدة حرارية لـ3 دولار، مع خفض سعر الكهرباء 10 أو 20 قرشا للصناعة، سيكون بمثابة إعادة إحياء لشركة الحديد والصلب، حيث سيخفض من تكاليف الانتاج بشكل كبير مما يقلل الخسائر، ويزيد تنافسية منتجات الشركة .

من الجدير بالذكر أنه تتراكم مديونيات شركة الحديد والصلب للموردين الرئيسيين للشركة، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه، توزع بين 3.7 مليار جنيه مديونيات لشركات الغاز، و1.3 مليار جنيه لشركة الكهرباء، و408 مليون جنيه لشركة الكوك، و126 مليون جنيه للسكك الحديدية.

وسبق أن أجرت الحديد والصلب، تسوية مع بنك مصر بدفع مبلغ 750 مليون جنيه تتمثل فى جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتى أرض للشركة القابضة بمبلغ 375 مليون جنيه، والتنازل عن أراضى للبنك، وقالت الحديد والصلب، إنها ستنتهى من التسوية مع بنك مصر بعد تقييم الأراضى المخصصة له.