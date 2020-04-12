شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة للدواجن والمصرية للمشروعات يوافقان على عرض أيمن الجميل لشراء شركة النشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، عن موافقة الجمعية العامة العادية فى جلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي، على قبول السعر النهائي المقدم من شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات لشراء عدد 11.636 مليون سهم مملوكين لها في رأسمال الشركة مصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 8.54 جنيه للسهم الواحد، كما أعلنت عن تلقى شركة كايرو ثرى إيه، خطابا بصدور قرارات من مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن الصفقة، وتعهدت الشركة المشترية، بتضمن عرضها النهائى الذى سيقدم لهيئة الرقابة المالية مجموعمة من التعهدات للإلتزام بأحكام قانون حماية المنافسة سواء قبل إتمام صفقة الاستحواذ أو بعدها.

كما أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن قبول السعر النهائي المقدم من شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات لشراء عدد 13.654 مليون سهم مملوكين لها في رأسمال الشركة مصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 8.54 جنيه للسهم الواحد، ودعت الجمعية العامة للاجتماع للمصادقة على القرار.

وتقدمت شركة كايرو ثرى أيه، المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، بعرض نهائى للاستحواذ على حصص المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز مقابل 8.54 جنيه للسهم، لينخفض بذلك سعر السهم عن عرضه المبدئى والذى تراوح من 8.98 جنيه إلى 10.18 جنيه، نظراً لتداعيات وباء فيروس كورونا وتأثر أسواق المال والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.

وقالت الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، إنها تلقت خطاب كتابى من شركات مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية، والمالكة لعدد 20.5 مليون سهم، المصرية للمشروعات السياحية العالمية المالكة لعدد 11.6 مليون سهم، القاهرة للدواجن لعدد 13.7 مليون سهم فى رأس مال الشركة، بتلقيهم خطاب العرض النهائى المقدم من شركة كايرو ثرى أيه الدولية للصناعات، لشراء أسهم "النشا والجلوكوز" على أن يتم تقديم عرض شراء إجبارى من قبل المشترى المحتمل.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن عرض شركة كايرو ثرى أيه تضمن تقديم سعر بواقع 8.54 جنيه للسهم الواحد، وذلك نظراً لتداعيات وباء فيروس كورونا وتأثر أسواق المال والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، مشيرة إلى أن شركة كايرو ثرى إيه ستتقدم بملف عرض الشراء الإجبارى للهيئة العامة للرقابة المالية فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل شريطة قبول العرض النهائى من قبل المساهمين الرئيسيين.

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وتابعت أنه سوف يتم تقديم إفصاح آخر فى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 9 إبريل، لتحديد موقف المساهمين الرئيسيين من العرض، منوهة إلى أنه على المتعاملين على أسهم الشركة ملاحظة أنه لم يتم قبول العرض النهائة من قبل المساهمين الرئيسيين ويكون أى تداول على أسهم الشركة حتى تقديم عرض الشراء الإجبارى من قبل المشترى المحتمل على مسئولية المتداولين الخاصة.

وسبق أن تقدمت شركة كايرو ثرى إيه، بعرض محتمل للصفقة يتراوح بين 450 إلى 510 ملايين جنيه بقيمة من 8.98 إلى 10.18 جنيه للسهم، وقالت وقتها أن السعر النهائى سيتحدد وفقا لما ستسفر عنه إجراءات الفحص النافى للجهالة، التى ستنتهى يوم 9 أبريل.

ويتوزع هيكل مساهمى "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" الحالى -وفقا لآخر تقرير إفصاح- بين مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية بنسبة 40.99 %والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بحوالى 23.23% و«القاهرة للدواجن» بحصة تقترب من 29.26% والباقى أسهم حرة التداول بواقع 8.5%.

ووفقاً لموقعها الإلكترونى، تأسست "كايرو ثرى أيه" عام 1981، بواسطة رجل الأعمال الراحل رفعت الجميل، وتعمل فى 6 مجالات رئيسية، هى تجارة الحبوب، والاستيراد والتصدير وتجارة السلع الزراعية، والدواجن، وصناعة الزيوت، والأعلاف، والشحن والتفريغ.

وتعود ملكية كايرو ثرى أيه حالياً إلى شركة "سبارك كومديتيز" الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، ومؤخرًا اشترت 50% من الأهرام للدواجن مقابل 340.2 مليون جنيه وسبقها الاستحواذ خلال عام 2017 على 99% من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة 1.7 مليار جنيه، والتى تعتبر نموذجا مشابها لـ"النشا والجلوكوز"، وكلاهما تعملان فى تصنيع المحليات الطبيعية من خام الذرة الصفراء.

ووفقاً للقوائم المالية لشركة النشا والجلوكوز، فإن الشركة حققت مبيعات خلال العام الماضي بلغت 967.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 909.2 مليون جنيه في 2018، وبلغ صافى الخسائر 17 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 74.3 مليون جنيه في 2018.