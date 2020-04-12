شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: خلال 5 دقائق فقط.. حجز 238 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزار يؤكد نجاح سياسة وزارة الإسكان فى إتاحة الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة لجميع شرائح المجتمع نائب رئيس "المجتمعات العمرانية": التخصيص يتم بأسبقية الحجز الإليكتروني "online".. بحضور مسئولي الهيئة وبنك التعمير والإسكان وأحد مستشارى مجلس الدولة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأ صباح اليوم، الحجز الإلكترونى لـ238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه تم حجز جميع الوحدات فى خلال نحو5 دقائق فقط.

وأوضح وزير الإسكان، نجاح سياسة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، من الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بداية من الوحدات بديل العشوائيات، والاسكان الاجتماعى، ومرورا بالاسكان المتوسط، وانتهاء بالإسكان الفاخر.

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وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقاري، إنه يتم التخصيص بأسبقية الحجز الإليكتروني "online"، وذلك بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى بنك التعمير والإسكان، وأحد مستشارى مجلس الدولة، مشيراً إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا للحجز 6309 عملاء، قام 2877 عميلا منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، وقام أحد العملاء بسحب مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالي العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846 عميلا.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه)، موضحاً أنه تم سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم بعد ذلك استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة فى البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها.