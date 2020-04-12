شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل الخط البحرى الجديد بموقع "ميناء الحمراء البترولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة بترول الصحراء الغربية إحدي شركات قطاع البترول المصري، من تنفيذ وتشغيل مشروع الخط بحري الجديد بموقع « ميناء الحمراء البترولي » بطول ٨ كم بقطر ٣٦ بوصة و شمندورة الرباط البحري SPM بطاقة مليون برميل والمنفذ من خلال شركة خدمات البترول البحرية ودخولها الخدمة وتعمل الآن بكفاءة عالية جداً .

وأكدت شركة بترول الصحراء الغربية، أن هذا المشروع أحد محاور تطوير موقع ميناء الحمراء البترولي ليصبح مركز عالمياً لتداول الطاقة و منفذاً لمشروعات التكرير والبتروكيماويات فى مدينة العلمين الجديدة موضحة ان المشروع يأتي تنفيذاً لرؤيه وزارة البترول، وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول و فى إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، وضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة فى مدينة العلمين الجديدة .

يذكر أنه كان قد تم تشغيل شمندورة الرباط البحري SPM الجديدة أيضاً بإجمالي كمية قدرها 2 مليون برميل من خام خليط الصحراء الغربية و دخول المنظومة الجديدة للخدمة بصفة منتظمة .

Advertisements

وتتضمن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا انشاء محطة مضخات جديدة بمعدل صرف مليون برميل يوميا و أيضاً جاري تنفيذ مشروع أنشاء عدد ٢ صهريج لتخزين للخام لزيادة السعة التخزينية لميناء الحمراء البترولي الى ٢٫٧ مليون برميل بالإضافة إلى قرب الانتهاء من مشروع منظومة التشغيل و التحكم الآلي DCS للتحكم في جميع تسهيلات ميناء الحمراء و ذلك بالتزامن مع تطوير منظومة مكافحة الحريق طبقا لأحدث معايير الأمان و السلامة وحماية البيئة.

يذكر أن هذا المشروع يعد من المشروعات الحيوية والاقتصادية فى مجال تداول الزيت الخام فى مصر والتي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، علماً بأن ميناء الحمراء البترولي تتوافر بها كافة المقومات الاستراتيجية بدءً من تسهيلات الحفاظ على منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة إلى منظومة المراقبة الأمنية ومنظومة مكافحة التلوث البحري باعتبار ميناء الحمراء مركز فرعي لمكافحة التلوث البحري على ساحل البحر المتوسط.

وكان المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية إحدي شركات قطاع البترول، قد شكل غرفة طوارئ برئاسته و عضوية مساعدي الشركة و مديرى عموم الشركة و مديري المواقع « ميناء الحمراء البترولي - حقل بدر-١ » لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد واخذ الإجراءات الاحترازية فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين والحد من أنتشار فيروس كورونا.