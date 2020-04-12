شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الخمس الكبار للدول الموردة للسوق المصرية في يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إجمالي الواردات لأهم 5 دول تعتمد عليها مصر في شهر يناير الماضي نحو ملياري و142 مليون دولار، موزعة بين عدة دول رئيسية تتصدرها الصين، ثم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصين جاءت في صدارة قائمة الـ 5 دول الكبار التي تعتمد عليها الواردات المصرية، وبلغت الواردات المصرية منها في يناير الماضي فقط نحو 767 مليون دولار، من أبرز الواردات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها ومراجل الآلات، يليها السعودية بنحو 463 مليون دولار، ومن أبرز الواردات منها وقود وزيوت معدنية ومنتجات كيماوية عضوية.

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وضمت قائمة الخمس الكبار، الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 357 مليون دولار، ومن أبرز وارداتها الوقود وزيوت معدنية، وحبوب وثمار زيتية ونباتات طبية وعلف، ثم الواردات من ألمانيا وبلغت 294 مليون دولار، ومن أهم وارداتها السيارات والجرارات والدراجات وأجزائها، ومراجل الآلات، وآلات وأجهزة كهربائية، وجاءت روسيا في المركز الخامس ومن أهم الواردات من روسيا الحبوب وحديد وصلب ووقود وزيوت معدنية.

وبلغ إجمالي الواردات من حجم التجارة في يناير الماضي نحو 5 مليار و316 مليون دولار، موزعة بين الوقود وبلغ 936 مليون دولار، ثم المواد الخام بنحو 724 مليون دولار، والسلع الوسيطة بقيمة مليار و702 مليون دولار، والسلع الاستثمارية بقمة 705 مليون دولار، والسلع الاستهلاكية المعمرة بقيمة 447 مليون دولار، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بقيمة 799 مليون دولار.