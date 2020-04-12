شكرا لقرائتكم خبر عن تداول توافق على طلب بحر العرب بالانتقال للسوق الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت السوق المالية السعودية "تداول" على طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 100 مليون ريال وبعدد أسهم 10 مليون سهم.

وقالت "تداول"، في بيان لها، إنه سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من اليوم الأحد، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول.

ومن المُقرر أن تعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

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وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي، عن تسهيل متطلبات انتقال الشركات من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

ووفقا لبيان سابق لـ"تداول"، فقد شملت هذه التسهيلات تعديل قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

وكان مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وشركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين في وقت سابق، قد وافقا على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

وقالت الشركتان، في بيانات رسمية سابقة، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.