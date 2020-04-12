شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وتوقف المبيعات بسوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 12-4-2020 فى مصر، مسجلة 730 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر، بالتزامن مع توقف حركة مبيع وشراء الذهب فى مصر، مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة والمقرر الأحد من كل أسبوع.

وشهدت أسواق الذهب عالميا ارتفاع كبير خلال نهاية تعاملات الخميس الماضى، لترتفع أسعار المعدن النفيس بنسبة تجاوزت 1.32 % لأوقية الذهب لتسجل 1685 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر ليرتفع أكثر من 20 جنيها للجرام، لتسجل 730 جنيها.

الارتفاع الكبير فى سعر الذهب عالميا، تسبب فى شلل تام فى مبيعات الذهب فى مصر، نتيجة هذه الزيادات التى لم يعد يتحملها السوق، بحسب مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الصاغة، والذى أكد أن المبيعات شبه متوقفة تماما على مستويات الجمهورية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الذهب سجل 730 جنيها للجرام، مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لتبلغ 1685 دولارا بسبب تزايد طلب المستثمرين عليه مع استمرار تضرر الأسواق لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن وضع المبيعات سيئ جدا، وهناك شبه توقف تام في حركة بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر التجوال واتجاه المحالات للاغلاق والعمل 4 أيام فقط.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 625.75 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 730 جنيها للحرام.

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عيار 24 سجل 834 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5840 جنيه للجرام.

أوقية الذهب 1685دولارا.

وارتفع الذهب إلى ذروته في شهر تقريبا الاثنين الماضي إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ثم تراجع يوم الثلاثاء وبدأ صعود تدريجيا منذ الأربعاء مسجلا أعلي مستوياته الخميس.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا إن الذهب ”مدعوم بتدفقات للتحوط من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة ومخاطر فعالية الليلة“.