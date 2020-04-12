شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. اليوسفى بـ4 جنيهات والكانتلوب بـ3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12- 4- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بالرغم من الإقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية وذلك أدى إلى استقرار الأسعار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البرتقال أبو سرة يتراوح بين 4-9 جنيهات، وسعر اليوسفي ليتراوح بين 4-8 جنيهات، والبرتقال الصيفي 3-7 جنيهات وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-12جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري 7-10 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت أسعار الجوافة 3-7 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.