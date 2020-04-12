شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور .. الفاصوليا تبدأ من 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 12-4 - 2020، استقرارا، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة مع انخفاض أسعار البطاطس.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيهات مقابل، بينما أسعار البطاطس بـ 1.5 - 2.5 جنيهات، انخفضت اسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5-6.5 بدلا 6-7 و سعر كيلو البصل ليتراوح بين 3-9 ، فيما انخفضت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-5 مقابل 3-5 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-5 مقابل 3 - 5جنيهات، فيما سجلت الكوسة 2-4 جنيهات، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها، والبسلة لتتراوح بين 4-6.
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
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