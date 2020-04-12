شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملتين لإزالة مخالفات البناء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزار: تكليفات مشددة بالتعامل بحسم بالإزالة الفورية وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية رئيس الجهاز: الحملتان أسفرتا عن إزالة 3 جراچات مخالفة..وإزالة غرف سطح مخالفة بـ3 عقارات سكنية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدبنة 6 أكتوبر قام بشن حملتين مكبرتين لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون والجهات الأمنية بالمدينة.

وأضاف الوزير: هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء، والتعديات، هذه الأيام، وإزالتها على الفور، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

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وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر، إن الحملة الأولى أسفرت عن إزالة المخالفات والإشغالات لعدد 3 جراچات مخالفة ومتعدية على أملاك الدولة بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى بالحى السادس بالمدينة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة الثانية أسفرت عن رصد وإزالة مخالفات بناء بزيادة غرف سطح بعقارات بالحى الأول المجاورة ٢ بغرض تحويلها لأدوار سكنية بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل المخالفون الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم التنبيه على نواب ومعاوني ورؤساء الأحياء، بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات رصد مخالفات البناء والتعامل دون تهاون مع المتعدين بالبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، كما سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.