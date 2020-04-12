شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" : بدء صرف "دعم التوظيف" خلال أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني أن مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) بالإضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة.

وأضاف الجعويني خلال اللقاء الذي عقد عبر الشبكة الافتراضية مع رجال وسيدات الأعمال ومنتسبي الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حول "مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم القطاع الخاص في مواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا"، أن الصندوق سيبدأ صرف الدعم المالي للمنشآت المسجلة في المبادرة، خلال الأسابيع القادمة، لافتًا إلى أن الدعم سيوجه للمنشآت مباشرة، لمساعدتها على استقطاب الكفاءات السعودية وزيادة استقرارها.