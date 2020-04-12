شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 7 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 22.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4619.23 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% رابحاً 31.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4942.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحاً 6.920 نقطة ليصل إلى مستوى 3986.08 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.31%، رابحاً 11.960 نقطة ليصل إلى مستوى 3896.39 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 48.5 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار كويتى عبر 3404 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاعى الاتصالات والصناعة بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%.

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وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.91%، تليه شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 8.49%، ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 5.46%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.80% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 13.79%، ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 7.50%.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية، قد أعلنت عن إصدار مؤسسة مورجان ستانلى، قرارها المتعلق بتأجيل تنفيذ دخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة من مايو إلى نوفمبر المقبل.

وأوضحت MSCI، أن سبب التأجيل يتمثل فى الآثار الضخمة التى أحدثها وباء كورونا عالميا على قدرة المستثمرين المؤسسين العالميين باستكمال أعمالهم المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم، وذلك على الرغم من استمرار الأعمال التشغيلية بشكل اعتيادى فى السوق الكويتى خلال الفترة الماضية.

وأكدت MSCI، على استيفاء دولة الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلا أن التدابير التى اتخذتها العديد من الدول والشركات المؤسسين حول العالم للحد من انتشار وباء كورونا حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة فى مايو المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف المتعاملة لاحظت وجود تأثير لهذه التدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات بالسرعة التى تضمن تنفيذ دخول جميع المستثمرين المؤسسين قبل موعد التنفيذ فى مايو المقبل.