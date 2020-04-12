شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11719 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3908 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.

وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة يوم الخميس، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، بنك قناة السويس، بنك فيصل الإسلامي، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2420 سهم، 1.75 مليون سهم، 140 ألف سهم، 2000 سهم، 33.3 ألف سهم، مليون سهم، 930 ألف سهم، 4500 سهم، على التوالى.

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كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال القاهرة، اميرالد للاستثمار العقارى، 941 سهم، 612 سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، 730 سهم، مليون سهم، 4.7 مليون سهم، على التوالى.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 37 مليون سهم بقيمة 49.21 مليون جنيه.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم جهينة للصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.