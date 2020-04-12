شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: البنك الأهلى المصرى الأول فى السوق المصرفية المصرية للقروض المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في انجاز جديد يحققه البنك الأهلي المصري خلال الربع الأول من عام 2020، أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك استمرار احتفاظ البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، وذلك لعدد 6 صفقات تمويلية بقيمة اجمالية وصلت إلى 15.4 مليار جنيه مصري.

كما حصد البنك الأهلي المصري أيضا على المركز الثالث علي مستوي قارة أفريقيا ونفس المركز في منطقة الشرق الأوسط عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها وذلك ضمن مؤسسات وبنوك دولية، حيث استطاع البنك الاهلي المصري إدارة أربعة صفقات بقيمة 14 مليار جنيه مصري وحصة سوقية وصلت إلى 19.82% من إجمالي القروض المشتركة في قارة أفريقيا.

بالإضافة الى حصول البنك على المركز الثالث علي مستوي قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور المرتب الرئيسي والمركز الرابع على مستوي قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور مسوق التمويل فيها وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية.

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وفي تعقيب له على احتفاظ البنك بتلك المكانة الدولية المتميزة، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري علي ان هذا النجاح يأتي بسبب اهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومي وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة، خاصة التي تدعم المشروعات القومية، مؤكدا على أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تسهم بشكل ايجابي في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.

ومن ناحية أخري، شدد عكاشه علي اهتمام البنك المتنامي بتطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية حيث يهتم بتدريب العاملين علي أحدث الأساليب العالمية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة وبشكل خاص ما يتعلق بتلك النوعية من التمويلات للشركات الكبرى أو القروض المشتركة.

وأعرب يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك باستمراره في الحفاظ على المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، حيث صرح أن هذا يعتبر تتويجا للجهد المبذول واستكمالا لخطط البنك والتي تهدف إلى الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر، مؤكدا على أن هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

كما أكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي والتفاهم والتناغم بين كافة البنوك.