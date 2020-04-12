شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى: ارتفاع عدد المشتركين فى خدمة الأهلى نت إلى 2.5 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تضاعف عدد مستخدمي "الأهلي نت" من 1.3مليون في يونيو 2019 إلي ما يقارب 2.5 مليون مستخدم في آخر مارس 2020 في ظل إقبال متزايد علي الخدمة المطورة التي تتسم بخواص عديدة تغني العميل عن التردد علي فروع البنك واتمام معظم معاملاته من أي مكان.

وأضاف عكاشة أنه مستهدف زيادة الاشتراكات بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القادمة من عملاء البنك في ضوء استحداث طلب الخدمة عبر موقع البنك www.nbe.com.eg ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية المطورة التي يستمر البنك في طرحها لعملائه لمواكبة تطلعاتهم والتسابق في خدماتهم خاصة في ظل استيعاب العملاء لأهمية هذه القنوات الأليكترونية في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تغيير أساليب تنفيذ معاملات وعادات سابقة.