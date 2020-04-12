شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.52 نقطة ليصل إلى مستوى 1299.85 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 61.3 ألف سهم بقيمة 719 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.78%، كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.17% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 3.59%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركتى البحرين للتسهيلات التجارية، البحرين لمطاحن الدقيق، عن عدم نشر النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك بعد إعفاء الشركات المدرجة من إعداد ونشر النتائج المالية المرحلية المراجعة للربع الأول من عام 2020 بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وتأثيراته المحتملة، على أن تقوم بنشر نتائج الشركة المالية المرحلية المراجعة فى أغسطس المقبل، وذلك عن الفترة النصف سنوية من العام.

وفى سياق متصل أعلنت شركة زين البحرين، عن موافقة الجمعية العامة على توزيع صافى الأرباح للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتم الاتفاق على تحويل مبلغ 527 ألف دينار بحرينى إلى الاحتياط القانونى، توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 6 فلس للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزينة أى بواقع 6% من رأس المال المدفوع، والبالغة 2.183 مليون دينار بحرينى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

كما وافقت الجمعية، على اعتماد قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2019، واعتماد تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

فيما أعلنت شركة المجموعة العربية للتأمين، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية.