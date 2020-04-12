شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 3.27% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.27% رابحاً 59.84 نقطة ليصل إلى مستوى 1889.86 نقطة، مدفوعا بصعود 7 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 103.3 مليون سهم محققة ما قيمته 99.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1786 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 23 سهما، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.64%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.71%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.70%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.14%، ثم سهم مصرف الإمارات دبى الوطنى بنسبة 5.95%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 4.60%، ثم سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 27.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.37%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة عمان للتأمين، عن اعتزامها منح عملائها المشتركين فى التأمين على المركبات خصما بنسبة 30% على أقساط التأمين المستحقة عليهم عن شهرى إبريل ومايو عند تجديدهم وثائق التأمين خاصتهم، وذلك نظرا لالتزام عموم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بملازمة المنازل بغرض الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، ولذا شهدت الشركة انخفاضا فى عدد مطالبات التعويض ضد الحوادث، وخصصت الشركة 5 ملايين درهم للخصم المذكور.

وفى سياق آخر أعلنت شركة اللاينس للتأمين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 15 إبريل الجارى، للمصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة، مناقشة المساهمات المجتمعية الخاصة بالشركة.

فيما أعلنت شركة يونيكاى للأغذية، عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وهم مانع محمد سعيد الملا، عبد الله عيسى الزعابى، ماجد عبد الكريم جلفار، أسامة إبراهيم أحمد صديقى، مشعل محمد موسى، عادل صالح محمد آل على، سالم سلطان محمد عمران العويس، جوهر سالم بلال مبارك المهيرى، وكلهم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.