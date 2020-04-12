شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تأجيل ضخ أموال "MSCI" ببورصة الكويت فرصة لتعويض الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مصادر ذات صلة أن تأجيل ضخّ أموال ترقية "MSCI" إلى نوفمبر المقبل إيجابي، لناحية تلبية طلبات الشراء الأجنبي من قبل مستثمري الأسهم الكويتيين.

وأشارت إلى أنه في حال نُفّذ ضخ الأموال بموعده السابق في 28 مايو المقبل، فإن الأمر سيكون معرّضاً للفشل، لا سيما في ظل تراجع الأسعار السوقية للأسهم القيادية التي ستشملها الترقية، بحسب صحيفة "الراي".

وأوضحت المصادر أن البورصة تلقت مواقف ومراسلات إيجابية مختلفة من قبل مؤسسات استثمارية عالمية، منها ما يتبع "MSCI"، تؤكد حرصها على ضخ أموال نحو أسهم مُحددة وفقاً للموعد الجديد في نوفمبر.

وأشارت إلى أن فريق جهوزية السوق شارك في نقاشات مع مؤسسة "MSCI" منتصف الأسبوع الماضي حول استعداد البورصة للترقية من عدمها، حيث أكد الفريق الكويتي مواكبة كل المتطلبات، وأن الفريق يدعم أي توجه للمصلحة العامة.

وفي وقت سابق، أظهرت اختبارات الضغط الموسّعة التي نفذتها البورصة الكويتية على شركات الوساطة المالية، عدم جاهزية أنظمة العديد من الوسطاء لاستقبال مئات الطلبات خلال وقت واحد بكميات متفاوتة.

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يشار إلى أن مصادر ذكرت في وقت سابق أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها أنظمة وآلية وقواعد التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية ساهمت في استيفاء أغلب المتطلبات التي وضعتها مؤسسة "فوتسي راسل" بشأن الترقية إلى الأسواق المتقدمة.

ومؤخرا، رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق المالي.

وأعلنت مؤسسة MSCI في ديسمبر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.