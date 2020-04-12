طيران الجزيرة تضع كامل أسطولها تطوعا تحت تصرف الحكومة لمواجهة الظروف الراهنة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وضعت شركة طيران الجزيرة كامل أسطولها المكون من 14 طائرة تحت تصرف الحكومة لاستخدامها في أي مجال يمكنها من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة المواطنين لأرض الوطن ونقل البضائع والمواد والأدوات الطبية للبلاد.
وأشار الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة مانع المانع إلى أن على المسافرين استكمال إجراءات تسجيل أسمائهم وبياناتهم في سفارة الكويت بالدولة التي يتواجدون فيها، بحسب "الأنباء الكويتية".
ولفت المانع الى أنهم كشركة إضافة إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جل تفكيرهم منصب حول كيف يمكن لنا خدمة البلاد بعودة أهلنا واجلائهم من المناطق العديدة المتواجدين فيها.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة، مروان بودي في منتصف فبراير الماضي أكد إن شركته تستهدف الوصول بعدد طائرات أسطولها إلى 18 طائرة قبل نهاية العام الحالي.
كما يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت إلى 14.9 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 124%.
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