شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك الكويت تبدأ إجراءات خفض نفقات غير ضرورية لمواجهة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دخلت البنوك الكويتية منافسة محتدمة لتخفيض المصروفات، ضمن إجراءات شد الأحزمة وخفض النفقات غير الضرورية، التي انطلقت مباشرة عقب انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية اقتصادياً محلياً وعالمياً.

ومن تلك الإجراءات سعي البنوك لتقليص مصروفاتها قدر المستطاع خلال الفترة المقبلة، في مقابل التركيز على النفقات التشغيلية التي تضمن استمرار أنشطتها وخدماتها الرئيسة بنفس الكفاءة والفاعلية، بحسب صحيفة "القبس".

وسيطول تقليص النفقات التسويق، والتوسعات الجديدة سواء الخارجية، أو في المباني والفروع الجديدة محلياً، ومزايا القياديين، فضلاً عن وقف التوظيف الا في حالات الضرورة القصوى.

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وغالبية البنوك قد تراجع خططها التوسعية المحلية، المتمثلة في انشاء مبان رئيسية فخمة أو تدشين فروع جديدة، لحين اتضاح الصورة، مبينة أن عمليات المراجعة قد تنتهي بالتأجيل أو الإلغاء، وفقا لمجريات الظروف وتطورات الأزمة.

يذكر أن إجمالي الأرباح الصافية للبنوك بلغ 980 مليون دينار في 2019، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة %3.3 إلى 2.8 مليار دينار.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في نهاية مارس الماضي على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.