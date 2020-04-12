شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان استقرار أسواق الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهد الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

واتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الخميس الماضي على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان لها.

وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.