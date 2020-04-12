شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن عن أسعار الوقود في أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أرامكو السعودية مؤخرا عن أسعار البنزين المحلية لشهر أبريل، حيث تراجع سعر بنزين 91 إلى 1.31 ريال، مقابل 1.55 ريال للتر عن مارس الماضي، بنسب انخفاض بلغت 15%.

وقالت أرامكو في بيان على موقعها الإلكتروني إن سعر بنزين 95 تراجع إلى1.47 ريال، مقابل 2.05 ريال للتر، في الشهر السابق، بنسبة تراجع 28%، مشيرا إلى إن سعر الديزل في أبريل 0.47 ريال، والكيروسين 0.64 ريال، فيما سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال.

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وكانت أرامكو قد أكدت في بيان سابق على موقعها الإلكتروني أنه ابتداءً من الشهر الماضي فإن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

ولفتت إلى أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.