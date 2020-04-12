شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 12 حتى 16 أبريل الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من دور، جرير، اتحاد اتصالات، سيسكو، أسمنت الشرقية، رعاية، الجزيرة، المجموعة السعودية، بترورابغ، جبسكو، بتروكيم، كيان السعودية، باعظيم، تهامة.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة دور للضيافة "فنادق"، اليوم الأحد، في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات نقدية بقيمة 50 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، غدا الاثنين الموافق 13 أبريل الجاري، للتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خلال العام الماضي.



وتصوت عمومية شركة جرير للتسويق، يوم الإثنين، على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 264 مليون ريال بما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 2.2 ريال للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة السعودية الخدمات الصناعية "سيسكو"، يوم الإثنين، مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بقيمة 48.960 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال للسهم، بما نسبته 6% من قيمة السهم الاسمية.

وتصوت عمومية أسمنت المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء، على مُقترح توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 129 مليون ريال، بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

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وتناقش الجمعية العمومية للشركة الوطنية للرعاية الطبية، يوم الأربعاء، مُقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 89.7 مليون ريال، بواقع 2 ريال لكل سهم، وبنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية.

وتنظر عمومية بنك الجزيرة، يوم الأربعاء، في مُقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 246 مليون ريال، بما نسبته 3% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.3 ريال للسهم.

وتصوت عمومية شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، يوم الأربعاء المُقبل، على ما تم توزيعه من أرباح نقدية بقيمة 675 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. منوهة على أنه سيتم توزيع الأرباح بحصة تبلغ 1.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت عمومية شركة الجبس الأهلية "جبسكو"، يوم الأربعاء المُقبل، على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات نقدية بقيمة 11.1 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بحصة تبلغ 35 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، يوم الخميس، مُقترح توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 240 مليون ريال، بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 ريال للسهم.

وتصوت عمومية شركة باعظيم التجارية، يوم الخميس المُقبل، على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019 بواقع 1.6 ريال عن السهم الواحد وبنسبة 16% من رأس المال بإجمالي وقدره 16.2 مليون ريال.

كذلك تبحث عمومية شركة تهامة للإعلان، يوم الخميس المُقبل، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال، وذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.