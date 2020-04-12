شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 38 مخالفة في أسواق السيح والان نبدء بالتفاصيل
نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالخرج خلال الأسبوع الماضي 233 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في مدينة السيح، وذلك للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.
واستهدفت الجولات تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية بمدينة السيح، شملت مجمعات الهايبر ماركت، والتموينات، ومحلات بيع اللحوم والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، ضبطت خلالها 38 مخالفة، تم على أثرها تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
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